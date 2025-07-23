Виконавчий комітет Тернополя виділив 330 тис. грн на допомогу мешканцям, чиє житло постраждало від атак

У Тернополі мешканці, чиє житло постраждало внаслідок ракетних та дронових атак 25 травня та 6 червня 2025 року, отримають одноразову грошову допомогу з резервного фонду бюджету громади. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Фінансову підтримку отримають 32 власники пошкоджених будинків на загальну суму 330 тисяч гривень. Розмір допомоги залежить від ступеня ушкоджень і становить 5 000, 10 000 або 20 000 гривень.

Допомогу призначено мешканцям за такими адресами:

вул. Якима Яреми, 8, 9, 9а, 12, 16

вул. Текстильна, 24а, 24г, 24е, 30а, 34а, 38

вул. Лозовецька, 44, 98

вул. Героїв Чорнобиля, 3

вул. Леся Курбаса, 5, 6

вул. Юрія Іллєнка, 3а, 3в

вул. Володимира Великого, 7, 17

вул. Київська, 6

вул. Микулинецька, 12а, 31а, 43, 59, 64, 78

вул. Микулинецька-бічна, 2, 2а, 2/16, 2/18, 2/19, 2/23, 2/28, 2/30, 2/35, 4, 6, 8, 10, 12б, 19

вул. Молодіжна, 5, 8, 12, 18, 20