Тернопільська ТГ перемогла у конкурсі проєктів «Волонерство в громаді» 

Тернопільська громада перемогла у фінальному етапі всеукраїнського конкурсу «Волонтерство в громаді», організованого Програмою «U-LEAD з Європою».

Про це повідомляє Тернопільський регіональний офіс Програми.

Зокрема, відібраний до впровадження проєкт конкурсу «Волонтерство в громаді»: «Збільшення соціальної відповідальності молоді у Зборівській громаді”, Зборівська міська рада, Тернопільська область.

Метою конкурсу є розвиток культури волонтерства та заохочення волонтерських ініціатив у територіальних громадах для подолання актуальних викликів, зумовлених пандемією COVID-19. Програма «U-LEAD з Європою» прагне трансформувати у конкретні проєкти енергію та ентузіазм активних мешканців громад та неприбуткових організацій, що стануть партнерами для органів місцевого самоврядування на шляху здійснення перетворень, спрямованих на поліпшення якості життя в громадах для усіх їх мешканців та сприяння сталому розвитку громад в умовах пандемії.

Конкурс проєктів було оголошено наприкінці 2020 року, відбір тривав у два етапи і завершився на початку березня. Всього у різних областях України перемогу отримали 17 проєктів, які впроваджуватимуться в територіальних громадах України у співпраці органів місцевого самоврядування з неприбутковими організаціями, які і стануть виконавцями проєктів.

Ініціювати та подавати проєкти могли сільські, селищні та міські ради громад з населенням до 50 000 осіб у співпраці з неприбутковими організаціями (громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, комунальними закладами/установами).

Довідково:

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян, та розширює можливості громад.