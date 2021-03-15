На Тернопільщині щеплення проти коронавірусу зробили понад 3 тис. жителів

У Тернопільській області від початку кампанії з вакцинації щеплення проти коронавірусу зробили 3 тис. 388 жителів.

Про це свідчать дані, оприлюднені на інформаційному порталі з питань вакцинації проти COVID-19.

За останню добу на Тернопільщині зробили щеплення для 100 людей.

По Україні найбільшу кількість щеплень за 14 березня 2021 року було проведено у Донецькій області – 260 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Донецькій області – 5044 щеплення.

Нагадаємо, що в Україні запрацював сервіс попереднього запису на вакцинацію. Це можна зробити за цілодобовим номером контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 та через портал або застосунок “Дія”.

Більше дізнатися про вакцинацію від COVID-19 можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua.