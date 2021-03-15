Кімната в стилі лофт: Як обрати свій стиль?

Вибір та оздоблення власного дому — неймовірно захоплюючий та цікавий процес, під час якого варто враховувати безліч важливих нюансів. Наприклад, у людини є простора 3 кімнатна квартира у місті Львів з усіма комунікаціями, тож приміщення повністю готове до початку ремонту. Чи буде доречно виглядати у такій квартирі кімната в стилі лофт?

Звичайно, адже це один з найпопулярніших “вільних” стилів, який можна застосувати практично у будь-якому житловому приміщенні. “Лофт” як стилістичний напрям набув популярності у фабричних та промислових районах Нью-Йорка у 1940-х роках, з часом перетворивши їх на осередки творчої богеми.

Особливості та закони стилю лофт

Кольорове рішення, яке є фоном кімнати у стилі лофт, базується на використанні всіх можливих відтінків білої палітри. Саме білосніжні тони підкреслюють брутальність, фактурність та контрастність архітектурних елементів та декоративних аксесуарів.

Неприкриті деталі конструкцій та стримані кольори — ключові особливості стилю лофт. Та важливе значення також мають наступні компоненти:

Балки та залізні колони;

Вентиляційні ходи;

Водопровідні труби;

Дорожні знаки;

Старовинні рами;

Необроблені стіни .

На рустикальних поверхнях обштукатурених бетонних або цегляних стін довершено виглядають твори сучасного мистецтва, а поряд — зразки старовинних дерев’яних меблів. Комбінації предметів дизайну й фурнітури можуть бути абсолютно різними, адже один з основних законів лофту — абсолютна демократичність. Бунтарсько-богемний лофт може вдало поєднати в собі модерні меблі, етнічний декор, вишукані фарфорові вази й навіть предмети класичного інтер’єру.

Скло, метал, дерево, бетон, штукатурка та фарба — чим більше текстур, тим краще й екстравагантніше виглядатиме фінальний дизайн кімнати. Такий стиль відмінно підійде для молодих і енергійних людей, в яких панує жага до експериментів і цікавих творчих звершень.

Відкритий “студійний” простір — ще один закон стилю лофт. Дуже важливі великі вікна та високі стелі, максимум повітря, простору та свободи. Для дому у лофтовому стилі принцип студії є обов’язковим. А от у квартирі варто зонувати кімнату в стилі лофт виключно за допомогою кольорів та відтінків, меблів та поєднання різнофактурних матеріалів.

Кімната в стилі лофт в дизайні квартири або дому

Оптимальний варіант оздоблення стін у будинку або квартирі — збереження або стилізація під відкриту цегляну кладку. Підкреслити брутальність такого прийому в стилі лофт допоможе фактурна штукатурка з підкреслено грубою текстурою. Стеля в білому кольорі з дизайном з комунікацій або старовинних ламп візуально зробить приміщення вищим і просторішим, ніж у первісному варіанті.

Сміливий стиль лофт заперечує будь-які ідеї взаємозв’язку між елементами обстановки. Та все ж кімната в стилі лофт має гармоніювати з іншими приміщеннями дому або квартири. Можна застосувати основний колір або фактуру, яка перегукуватиметься в різних куточках дому.

Різнокаліберні дивани та стільці можна одягнути в оригінальні чохли з ефектним принтом, або помалювати їх в один і той самий колір. Таким чином вдастся досягти концептуальної єдності та гармонії в деталях.







Цікавлять квартири та будинки, у Львові на продаж? Тоді варто звертати увагу на планування. Розміри, висота приміщення, вид з вікон, додаткові простори для зберігання — всі ці нюанси варто враховувати при створенні дизайнерського проекту в будь-якому стилі.