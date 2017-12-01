Тернопільське РВ продає на аукціоні групу інфентарних об`єктів

РВ по Тернопільській області продає групу інвентарних об’єктів у складі: прохідна, 2 пожежні резервуари, туалет у с. Трибухівці Бучацького району по вул. Винниченка, 2А.

Початкова ціна – 39,35 тис. грн.

Заявки приймаються до 17.00 11 грудня 2017 року.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.com.ua) об 11.00 15 грудня 2017 року.

Детальна інформація – в РВ по Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. (0352) 25-04-87).