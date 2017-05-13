Тернопільські дорожники сьогодні працюють на 4 дорогах

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області сьогодні на трасах М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам᾽янка, Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, та М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече працювали машини типу «Мадпатчер». За допомогою таких механізмів дорожники ліквідовують ямковість та тріщини дорожнього покриття (протягом дня передбачено ліквідацію 660 м2 ямковості).

Також сьогодні триває ремонт дороги до рідного села Героя Небесної сотні Назарія Войтовича – Травневого. Ямковий ремонт та облаштування покриття під асфальтобетон там сьогодні здійснюють працівники Збаразького, Лановецького, Підволочиського райавтодорів та Тернопільської і Великоберезовицької дорожньо-експлуатаційної дільниці.