Молода поетка Елла Євтушенко представила свою збірку “Lichtung”

Сьогодні в книгарні “Є” відвідувачі мистецького фестивалю “Ї” мали можливість насолодитися поезією юної поетки Елли Євтушенко.

Презентацію збірки віршів “Lichtung” почали із передісторії про її створення. Елла розповіла:

“Подзвонив до мене Юрій Матевощук і запропонував зробити збірку. Я почала впорядковувати свої вірші. Це було непросто, адже вони були різнотематичними. Не зважаючи ні на що, вийшло так, що збірка має не просто поділ на розділи, а й спільний сюжет. Подорож – основа сюжету, який має свій початок і свій кінець“.

Назву книги “Lichtung” підібрали завдяки цікавому концепту. Слово має німецьке походження, яке свідомо не переклали українською, оскільки німецька історично має глибокий зв’язок із філософією.

Щоб пояснити назву, авторка використала два епіграфи. Засновником терміну є Хайдегер. Він різними словами описує це слово, але не пояснює конкретно. Тому пояснює коротко: “Lichtung – це просвіт, який пробивається крізь дерева“.

Квитки чекають вас на сайті – https://gastroli.ua/en/events/mistetskii-festival-yi , або в касі УД «Перемога».