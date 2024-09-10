Реєструйтеся на ДонорUA та рятуйте життя — кожна донація дарує надію трьом пацієнтам. В особистому кабінеті ви одразу побачите, У лікарнях Тернополя цього тижня зафіксували дефіцит крові всіх груп. Для лікування військових і цивільних пацієнтів терміново потрібні донори. Загалом цього тижня про нестачу крові повідомили 7 обласних центрів.на ДонорUA та рятуйте життя — кожна донація дарує надію трьом пацієнтам. В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

«З усієї України донорську кров транспортують на фронт, де вона рятує життя поранених військових. Проте в кожному населеному пункті має бути власний запас крові на випадок обстрілів. І при цьому кров потрібна у тисячах випадків, не пов’язаних з бойовими діями: травми, операції, пологи, лікування онкологічних і серцево-судинних захворювань тощо. Тож не чекайте особливого дня, аби здати кров — вона завжди і всюди необхідна», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Київ: всі групи крові

Дніпро: всі групи крові

Одеса: всі групи крові

Миколаїв: всі групи крові

Тернопіль: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Херсон: 4+

Рівне 3+

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. Так, протягом 2022-2023 років ми обробили понад 900 таких запитів, а за весь час існування платформи — понад 7500. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!