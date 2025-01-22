Тернопільські оперативники викрили крадія електроінструментів

38-річний житель обласного центру раніше вже притягався до кримінальної відповідальності. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за скоєння майнового злочину.

Із заявою про крадіжку до працівників поліції звернувся 26-річний тернополянин. За його словами, невідома особа вночі, віджала металопластикове вікно, проникла до складського приміщення та викрала електроінструменти. Суму завданих збитків потерпілий оцінив у декілька тисяч гривень.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний мешканець Тернополя. Викрадене майно він реалізував у ломбард.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.