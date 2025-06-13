Небезпечні виклики 12 червня: вогонь і вибухівка – будні рятувальників

Тернопільські рятувальники ліквідовували пожежі та знешкодили небезпечний снаряд.

Кожен день рятувальників – це виклик. 12 червня не став винятком: від гасіння вогню до знешкодження небезпечних знахідок.

🔥 Боротьба з вогнем за безпеку довкілля. Вчора рятувальники двічі виїжджали на гасіння сміття на відкритих територіях. Перший виклик надійшов із села Павлів Нараївської громади Тернопільського району. Вогонь, хоч і на невеликій площі, міг швидко поширитись. Згодом, аналогічна пожежа спалахнула у Тернополі на вулиці Тарнавського, де горіло 3 квадратні метри сміття. Завдяки злагодженій роботі вогнеборців, займання були швидко приборкані.

Ми вкотре закликаємо: не спалюйте сміття та суху рослинність! Це не лише завдає шкоди навколишньому середовищу та вашому здоров’ю, але й може призвести до масштабних пожеж. Ваша свідомість – запорука нашої спільної безпеки!

💣 Минуле, що може вибухнути сьогодні. О 15:00 до наших піротехніків надійшов тривожний дзвінок: поблизу міста Теребовля, у лісовому масиві, виявили підозрілий предмет. Виявилося, це був артилерійський снаряд калібром 122 мм часів Другої світової війни. Залишені боєприпаси досі становлять смертельну загрозу. Наші фахівці оперативно та професійно вилучили небезпечну знахідку та знешкодили її на спеціальному полігоні.

Пам’ятайте: якщо ви знайшли підозрілий предмет – не чіпайте його! Не намагайтеся перемістити чи розібрати. Просто відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку за номером 101. Це може врятувати життя!