Тернопільські рятувальники працювали на деокупованих територіях Харківщини

15 жовтня до місця постійної дислокації повернулись тернопільські рятувальники, які в складі зведеного загону Головного управління ДСНС України у Тернопільській області працювали на деокупованих територіях у Харківській області.

Протягом двох тижнів 25 співробітників ДСНС та 8 одиниць техніки з Тернопільщини виконували завдання по відновленню функціонування об’єктів інфраструктури у звільненому від російської окупації м. Ізюм. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в області.

Сповнені бажання допомогти, рятувальники зведеного загону проводили аварійно-рятувальні та інших невідкладні роботи, розбирали завали, здійснювали демонтаж аварійних конструкцій будівель, надавали допомогу місцевому населенню в заготівлі та порізці дров, відновлені вибитих вікон, підвозі води тощо.

Наша сила у згуртованості. Разом – вистоїмо та відновимо кожен клаптик України. Віримо, що праця кожного з нас пришвидшить Перемогу над ворогом!