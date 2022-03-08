15:26 | 8.03.2022
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Тернопільський м’ясокомбінат шукає працівників для виготовлення харчових напівфабрикатів

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Запрошуємо до роботи бажаючих з інших областей та вимушено переселених осіб.

💙💛 У складний час ми продовжуємо працювати для забезпечення продовольчих потреб населення та ЗСУ.
❗ Зарплата від 9 000 до 12 000 грн (залежить від виробітку).
Обов’язки:
◾ Займатись приготуванням напівфабрикатів згідно планів та асортименту (вареники, пельмені, хінкалі, млинці, котлети тощо)
Пропонуємо:
◾Офіційне працевлаштування;
◾ Графік Пн.-Пт., 08:30 -17:30 год., Сб до 14:30 год.;
◾ Виплата заробітної плати 2 рази в місяць;
◾ Соц.пакет – оплата відпустки та лікарняних;
◾ Довезення службовим транспортом до робочого місця та по завершенні роботи додому.
📱 Більш детальна інформація за телефоном +38 067 357 87 92

🇺🇦 Виробництво знаходиться в с.Острів, вул. Промислова, 1.

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