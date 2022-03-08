Тернопільський м’ясокомбінат шукає працівників для виготовлення харчових напівфабрикатів
Запрошуємо до роботи бажаючих з інших областей та вимушено переселених осіб.
У складний час ми продовжуємо працювати для забезпечення продовольчих потреб населення та ЗСУ.
Зарплата від 9 000 до 12 000 грн (залежить від виробітку).
Обов’язки:
Займатись приготуванням напівфабрикатів згідно планів та асортименту (вареники, пельмені, хінкалі, млинці, котлети тощо)
Пропонуємо:
Офіційне працевлаштування;
Графік Пн.-Пт., 08:30 -17:30 год., Сб до 14:30 год.;
Виплата заробітної плати 2 рази в місяць;
Соц.пакет – оплата відпустки та лікарняних;
Довезення службовим транспортом до робочого місця та по завершенні роботи додому.
Більш детальна інформація за телефоном +38 067 357 87 92
Виробництво знаходиться в с.Острів, вул. Промислова, 1.