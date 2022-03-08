Спільнота Тернопільської духовної семінарії УГКЦ вісім годин поспіль молилася за мир в Україні

Спільнота Тернопільської духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого 7 березня протягом восьми годин безперервно молилася за мир і спокій в Україні.

За допомогою трансляції «Живого телебачення» у спільній молитві міг взяти участь кожний охочий, передає Департамент інформації УГКЦ.

Молитовне стояння у семінарійній каплиці Зарваницької Матері Божої розпочалося о 12:00 і тривало до 20:00. У програмі молитовного чування були різні види молитов, зокрема читання Псалтиря, молитва на вервиці, Ісусова молитва та Панахида за тих, хто віддав своє життя за Батьківщину.

Ректор Тернопільської духовної семінарії о. Іван Римар у коментарі зазначив, що молитва сьогодні є надзвичайно важливою в такий непростий час: «Без Бога людина нічого не може зробити. І дивлячись на попередню історію нашого і всіх народів, можна побачити, що людям, які прибігали до Бога, які взивали про допомогу, Господь завжди допомагав».

Отець Іван Римар пояснив, що сила молитви є відчутною особливо сьогодні: «І я вірю, що тільки завдяки силі молитви наш народ зараз стоїть. Молитва допомагає людині у скрутні часи зовсім по-іншому сприймати та переживати страждання та смерть, які зараз відбуваються. Людина у світлі молитви, у світлі розмови з Богом може це виговорити. Важливо бути у постійній і витривалій молитві. Бо багато людей дають обітницю, коли їм важко, але після того людина відходить від молитви. Господь хоче бачити серце, яке є витривале у молитві і любові. А любов прагне того, щоб вона не була зраджена через гріх і переступ».

За словами о. Івана Римара, спільнота Тернопільської духовної семінарії постійно молиться за мирне небо у країні.

«Не забуваймо, що ми мусимо молитися і за наших ворогів. Це найбільший вияв любові, яку показав Христос. Ми маємо прощати ворогів так, як прощав Бог», – додав о. Іван Римар.