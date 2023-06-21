Тернополянка втратила понад 120 тисяч гривень в мережі Інтернет

Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства від якого потерпіла місцева мешканка. Тривають розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправного.

За словами заявниці в інтернеті вона знайшла оголошення про можливість легкого заробітку. Жінка зв’язалася з роботодавцем, який розповів краянці умови праці. Заявниця повинна була викупляти різноманітний товар за власні кошти, які вона вносила в віртуальний гаманець. Перший три рази аферисти повернули вкладені кошти з відсотком. Тож згодом жінка без роздумів внесла 123 000 гривень, для покупки товару. Однак як тільки вона захотіла вивести гроші, пройдисвіт перестав виходити на зв’язок. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

За фактом шахрайства працівники територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Вберегти власні кошти можна, для нього не потрібно пересилати гроші на рахунки невідомих. Слід пам’ятати, що кожного дня все більше громадян шукають легких спосіб, аби привласнити чужі заощадження.