На Тернопільщині чоловік до смерті забив дружину – сиротами залишилися п’ятеро дітей

Жахлива трагедія сталася 19 липня 2025 року в одному з сіл Бучацької громади на Чортківщині. Під час сімейної сварки 35-річний чоловік жорстоко побив свою дружину – жінка померла від отриманих травм. У родині залишилося п’ятеро малолітніх дітей віком від 5 до 12 років.

За даними слідства, конфлікт між подружжям виник вдома, де на той момент перебували їхні діти. Розлючений чоловік кілька разів ударив дружину кулаками по обличчю, а також ногами в живіт. Як встановила судово-медична експертиза, причиною смерті стала закрита травма живота з ушкодженням печінки.

Спочатку чоловік намагався приховати злочин, стверджуючи, що жінка померла природною смертю. Однак результати експертизи викрили правду.

Прокурори Бучацької окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі поліції.