Тернополянин Андрій Стукало, якого поранили ворожі кулі на Донеччині, проходить реабілітацію у столиці



Тернопільський свободівець, доброволець батальйону «Карпатська січ» Андрій Стукало у бою з московськими диверсантами на Донеччині отримав п’ять (!) куль. Тернопільський свободівець, доброволець батальйону «Карпатська січ» Андрій Стукало у бою з московськими диверсантами на Донеччині отримав п’ять (!) куль.

Чотири потрапили в бронежилет, а п’ята розтрощила ключицю, пошкодила артерію, нерви і легеню.

Про це розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, який відвідав захисника.

– Дивом вража металюка не зачепила серця. Великого серця справжнього Героя, адже наш воїн зараз проходить лікування та реабілітацію у столиці і прагне повернутися в стрій, щоб продовжити боротися за визволення України від рашистської нечисті. Від себе особисто та від усього депутатського корпусу і апарату Тернопільської обласної ради висловлюю щирі почуття вдячності за подвиг Андрія. Відвідав його у Києві і вручив відзнаку ім. Ярослава Стецька. Відрадно, що військовий вишкіл Андрій пройшов у нашому добровольчому батальйоні «Тор». Тішуся, що почувається Герой після семи тижнів лікування значно краще. Попереду його чекає тривала реабілітація, а ми молитимемося за його одужання і якнайшвидше повне відновлення – щоб Перемогу святкував, не відчуваючи ніякого болю, – зазначив Михайло Головко.