15:07 | 29.11.2024
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Тернополянин втратив понад 147 000 гривень, купуючи систему резервного живлення

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В умовах нестабільних відключень світла, що є особливо актуальним сьогодні, шахраї продовжують наживатися на довірливих людях. Чималі гроші виманив невідомий за неіснуючий товар, який продавав на одному з інтернет-майданчиків. Жертвою афери став 35-річний місцевий мешканець. 

Потерпілий розповів працівникам поліції, що хотів придбати інвертор та акумуляторні батареї. Він відгукнувся на оголошення про продаж необхідного обладнання. Продавець пояснив, що товар буде відправлений після повної оплати. Чоловік погодився на вказані умови та перерахував на банківський рахунок понад 147 000 гривень. Однак, після отримання коштів зв’язок з незнайомцем обірвався, а обіцяне обладнання так і не надійшло. 

Слідчі Тернопільського районного управління поліції за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу афериста.

Під час онлайн-покупок необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:

  • купуйте товар лише на перевірених ресурсах;
  • не довіряйте випадковим оголошенням, шукайте відгуки про продавця та дізнайтеся історію роботи інтернет-магазину;
  • не переходьте за сумнівними покликаннями, адже за ними можуть ховатися шахрайські сайти;
  • сплачуйте гроші після отримання товару;
  • не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки (CVV-код, термін дії, коди, паролі);
  • під час купівлі на платформі онлайн-оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи та не переходьте у сторонні месенджери.

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