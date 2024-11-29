Тернополянин втратив понад 147 000 гривень, купуючи систему резервного живлення

Потерпілий розповів працівникам поліції, що хотів придбати інвертор та акумуляторні батареї. Він відгукнувся на оголошення про продаж необхідного обладнання. Продавець пояснив, що товар буде відправлений після повної оплати. Чоловік погодився на вказані умови та перерахував на банківський рахунок понад 147 000 гривень. Однак, після отримання коштів зв’язок з незнайомцем обірвався, а обіцяне обладнання так і не надійшло.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу афериста.

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