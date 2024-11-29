Хвилина мовчання на честь Василя ОГІРКА

“Все нормально” – так відповідав 29-річний Василь ОГІРОК під час останньої розмови з другом Дмитром за два дні до загибелі. 12 січня 2023 року він поліг у бою під Білогорівкою на Луганщині.

Випускник Тернопільського училища ресторанного сервісу, Василь працював за кордоном, але з початком повномасштабного вторгнення добровільно повернувся захищати Україну.

“Він був моїм кумом, хорошим другом, завжди виручав,” – згадує Дмитро Німець.

Майже місяць після бою Василя вважали зниклим безвісти, рідні не втрачали надії.

“Він мріяв про перемогу, хотів відновити територіальну цілісність і повернутися додому,” – сказав на прощанні Віктор Білас. “Хотів розбудовувати Україну і жити щасливо.”

За свій подвиг Василь ОГІРОК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Василь залишив дружину Юлію Володимирівну, доньку Вікторію, брата і сестру. Його поховали 20 лютого 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

за інф. Тернопільської міської ради.