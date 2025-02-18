ТОП преміальних автомобілів, оформлених Тернопільською митницею у 2024 році

У 2024 році Тернопільська митниця зафіксувала оформлення низки елітних автомобілів, вартість яких обчислюється мільйонами гривень.

Серед тенденцій – зростання інтересу до електромобілів і гібридних моделей.

Ми проаналізували дані та зібрали п’ятірку найдорожчих авто, митне оформлення яких здійснювалося Тернопільською митницею.

Rolls-Royce Cullinan – британська розкіш за 7,9 млн гривень.

Найдорожчим автомобілем, оформленим Тернопільською митницею у 2024 році, став Rolls-Royce Cullinan, який оцінено у 7 977 205 гривень.Цей позашляховик преміум-класу поєднує потужний бензиновий двигун із неперевершеним комфортом та витонченим дизайном. Cullinan залишається еталоном серед люксових авто, що підкреслює статус його власника.

BMW XM – потужний гібрид за 4,2 млн гривень.

На другому місці – BMW XM, оформлений за 4 209 051 гривень. Цей гібридний позашляховик із 4395-кубовим бензиновим двигуном розвиває значну потужність, поєднуючи спортивний характер із сучасними екотехнологіями. Унікальна модель для BMW, що має відносно високу вартість навіть серед преміальних авто.

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC – інноваційний електрокар, вартістю 2,9 млн гривень.

Третім за вартістю став Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC, оформлений за 2 906 772 гривень. Це флагманський електромобіль від Mercedes-Benz, який вражає запасом ходу, розкішним салоном і передовими технологіями. Популярність електромобілів зростає, і EQS є чудовим вибором серед преміум-класу.

Audi RS7 – спортивна динаміка за 2,7 млн гривень.

Четверте місце займає Audi RS7, оформлений за 2 678 964 гривень.. Цей автомобіль із бензиновим двигуном об’ємом 3996 куб. см пропонує поєднання агресивного дизайну, потужності та передових технологій. RS7 залишається улюбленцем серед тих, хто цінує швидкість і динаміку.

BMW iX3 – електричний кросовер за 2,6 млн гривень.

Замикає п’ятірку найдорожчих авто, оформлених Тернопільською митницею, BMW iX3, митна вартість якого склала 2 647 042 гривнь. Це екологічний кросовер із запасом ходу понад 400 км, що поєднує традиційну динаміку BMW із перевагами електротяги.

Тернопільська митниця у 2024 році оформляла автомобілі вищого класу, серед яких – як традиційні моделі з потужними двигунами, так і нові електричні технології. Це свідчить про стійкий попит на преміальні транспортні засоби та поступовий перехід до екологічних альтернатив.