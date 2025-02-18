За кожного з нас загинув Михайло Шелудяков з Тернопільщини

На війні за свободу та незалежність України загинув наш земляк, житель Копичинецької громади, солдат Шелудяков Михайло Юрійович, 18.11.1990 року народження із села Оришківці, повідомляють у міській раді.

Михайло Юрійович, старший бойовий медик, вірно та мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, віддав життя за мирне майбутнє нашої України.

Герой Михайло загинув 16 лютого 2025 року в бою під населеним пунктом Андріївка Волноваського району Донецької області.

За час проходження військової служби, він зарекомендував себе як взірцевий військовослужбовець. Був фахівцем своєї спеціальності, проявив мужність, героїзм, стійкість і до останнього залишався вірним Військовій присязі.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам Михайла Юрійовича.

Вічна пам’ять Герою!



