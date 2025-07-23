У Лішні відбудеться Всеукраїнська проща родин Героїв

25 липня 2025 року в селі Лішня Кременецького району пройде Всеукраїнська проща родин Героїв, загиблих у російсько-українській війні. Традиційний захід відбудеться біля Всеукраїнського храму-пантеону, спорудженого на честь полеглих захисників України.

Участь у прощі візьмуть родини загиблих Героїв з різних куточків країни, військовослужбовці, духовенство та громадськість. Захід має на меті не лише вшанувати пам’ять полеглих, а й об’єднати родини, які втратили найдорожчих у боротьбі за свободу й незалежність України.

Для жителів Кременецької міської територіальної громади організовано безкоштовний доїзд.

🔹 Автобуси вирушатимуть з автостанції м. Кременець об 07:40 та 08:40.

🔹 Зворотній маршрут із Лішні — о 13:00 та 13:40.

Проїзд забезпечуватиме автобус марки «Еталон» з табличкою маршруту на лобовому склі.

Організатори запрошують усіх небайдужих долучитися до прощі, аби спільною молитвою та присутністю підтримати родини, які зазнали непоправної втрати, і ще раз висловити повагу та вдячність полеглим за Україну.