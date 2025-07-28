Трагедія на Тернопільщині: чоловік загинув під час чищення колодязя

Поліцейські Тернопільщини розслідують нещасний випадок, який стався в одному із сіл Товстенської громади. 57-річний чоловік загинув під час чищення колодязя.

Подія сталася на території домогосподарства, де чоловік виконував роботи за проханням власниці. Він був жителем сусіднього села. Під час чищення колодязя на глибині сталося обвалення кам’яної кладки, що призвело до трагічних наслідків. Чоловік раптово перестав подавати ознаки життя.

Очевидці одразу повідомили про подію медиків та рятувальників. Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть потерпілого.

Правоохоронці виїхали на місце події, було проведено розслідування слідчо-оперативною групою відділення поліції №4 (м. Заліщики). За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».