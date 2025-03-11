Трагедія в Чорткові: мати лишила хвору дитину саму на три дні, маля померло

Мати підозрюється в злісному невиконанні батьківських обов’язків: дитина померла через нехтування здоров’ям.

Ювенальні прокурори Чортківської окружної прокуратури повідомили про підозру матері хлопчика, який помер, у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до тяжких наслідків (ст. 166 КК України).

За даними слідства, жінка не виконувала свої обов’язки щодо піклування про здоров’я свого малолітнього сина, який народився з патологіями і потребував особливого догляду через серйозну хворобу. З 2022 року, коли була оформлена соціальна допомога на дитину, мати не зверталася до медичних закладів, незважаючи на те, що хлопчик потребував лікування.

Крім того, встановлено, що впродовж трьох днів дитина перебувала без нагляду в квартирі, хоча її стан був безпорадним. Хлопчик помер, а про смерть правоохоронцям повідомила сама підозрювана, яка нібито «навідалась» до помешкання.

Експерт зазначив, що смерть дитини настала через механічну асфіксію, коли м’якими предметами були закриті носові та ротові отвори. Крім того, дитина не приймала їжу кілька днів, оскільки в шлунку і кишківнику не було харчових мас.

Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розслідування проводять слідчі Чортківського РУ поліції.

Згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою до доведення її вини в законному порядку через обвинувальний вирок суду.