Трагедія в Теребовлі: чоловік утопився після розпиття алкоголю?

У Теребовлі поліцейські розслідують обставини загибелі чоловіка, тіло якого знайшли в річці Гнізна.

Як повідомили в поліції, 14 червня близько 21:30 тіло односельця у водоймі виявив місцевий мешканець. Він одразу викликав поліцію та бригаду екстреної медичної допомоги.

За словами очевидців, у день трагедії загиблий перебував на березі річки та вживав алкоголь. Для з’ясування точної причини смерті тіло скерували на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок». Триває слідство.