Депутат з Тернопільщини п’яним збив насмерть військового

Депутата районної ради з Тернопільщини, якого підозрюють у скоєнні смертельної аварії у стані алкогольного сп’яніння, взяли під варту. Таке рішення ухвалив суд, погодившись із доводами прокурора Тернопільської обласної прокуратури.

Інцидент стався 19 травня 2025 року в селі Старий Вишнівець Кременецького району. За даними слідства, водій автомобіля Mitsubishi Colt, перебуваючи у нетверезому стані, скоїв наїзд на пішохода — військовослужбовця, який стояв біля свого авто ВАЗ 2109. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Підозрюваному інкримінують ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі ГУНП у Тернопільській області.