Трагічно загинув один з найкращих футболістів Гусятинського району — Іван Голич

Страшна звістка сьогодні сколихнула футбольну громадськість Гусятинського району. Трагічно загинув один з найкращих футболістів ФК “КОЛОС” із с. Старий Нижбірок Іван Голич 1992 року народження.

“Висловлюємо щирі співчуття сім’ї талановитого гравця. Іван жив, радів світу, людям, які оточували його. У скорботі низько схиляємо голову, молимося за упокій його душі. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна і світла пам’ять йому”, – йдеться на сторінці Федерації футболу Гусятинського району.

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