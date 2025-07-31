21:48 | 31.07.2025
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Трактори  –  серед лідерів імпортного оформлення на Тернопільщині

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Трактори стабільно залишаються серед найбільш бюджетоформуючих товарів, що оформляються в зоні діяльності Тернопільської митниці. Їх частка в загальному обсязі нарахованих митних платежів за перше півріччя 2025 року склала 9%  –  це один із найвищих показників серед імпортованої техніки.

Потреба в сучасній агротехніці зростає. Українські аграрії оновлюють техніку для обробки полів, а митниця щодня супроводжує цей процес.

Окрім тракторів, серед основних товарів, які імпортувалися бути також:

– легкові автомобілі  –  6% від загальної частки нарахованих платежів;

– механічне обладнання для захисту сільськогосподарських культур  –  5%;

– інсектициди, фунгіциди, гербіциди  –  5%;

– полімери етилену в первинних формах  –  5%.

Ці позиції формують значну частину загального імпортного потоку в регіоні. 

Тернопільська митниця продовжує працювати над оперативним і прозорим оформленням техніки, сировини й обладнання для підтримки національної економіки та розвитку бізнесу.

 

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