Трактори – серед лідерів імпортного оформлення на Тернопільщині
Трактори стабільно залишаються серед найбільш бюджетоформуючих товарів, що оформляються в зоні діяльності Тернопільської митниці. Їх частка в загальному обсязі нарахованих митних платежів за перше півріччя 2025 року склала 9% – це один із найвищих показників серед імпортованої техніки.
Потреба в сучасній агротехніці зростає. Українські аграрії оновлюють техніку для обробки полів, а митниця щодня супроводжує цей процес.
Окрім тракторів, серед основних товарів, які імпортувалися бути також:
– легкові автомобілі – 6% від загальної частки нарахованих платежів;
– механічне обладнання для захисту сільськогосподарських культур – 5%;
– інсектициди, фунгіциди, гербіциди – 5%;
– полімери етилену в первинних формах – 5%.
Ці позиції формують значну частину загального імпортного потоку в регіоні.
Тернопільська митниця продовжує працювати над оперативним і прозорим оформленням техніки, сировини й обладнання для підтримки національної економіки та розвитку бізнесу.