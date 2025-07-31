Трактори стабільно залишаються серед найбільш бюджетоформуючих товарів, що оформляються в зоні діяльності Тернопільської митниці. Їх частка в загальному обсязі нарахованих митних платежів за перше півріччя 2025 року склала 9% – це один із найвищих показників серед імпортованої техніки.

Потреба в сучасній агротехніці зростає. Українські аграрії оновлюють техніку для обробки полів, а митниця щодня супроводжує цей процес.

Окрім тракторів, серед основних товарів, які імпортувалися бути також:

– легкові автомобілі – 6% від загальної частки нарахованих платежів;

– механічне обладнання для захисту сільськогосподарських культур – 5%;

– інсектициди, фунгіциди, гербіциди – 5%;

– полімери етилену в первинних формах – 5%.

Ці позиції формують значну частину загального імпортного потоку в регіоні.

Тернопільська митниця продовжує працювати над оперативним і прозорим оформленням техніки, сировини й обладнання для підтримки національної економіки та розвитку бізнесу.