Три громади на Тернопільщині навчалися ефективним комунікаціям у рамках Програми USAID DOBRE

З 28 листопада по 2 грудня тренери Українського кризового медіа-центру (УКМЦ) провели тренінги з комунікації у трьох громадах Тернопільщини.

Шумська, Вишнівецька та Лановецька громади увійшли в число ТГ, які продовжать співпрацю з Програмою USAID DOBRE впродовж наступних трьох років за напрямками стратегічного планування, підвищення якості надання муніципальних послуг, управління фінансами, стимулювання місцевої економіки та залучення жителів до розбудови своїх громад.

Територіальні громади України сьогодні стикаються з безпрецедентними викликами, пов’язаними з війною. Громади Тернопільської області займаються розміщенням внутрішньо переміщених осіб із різних куточків України, надають їм прихисток та гуманітарну допомогу, тримають тили. У той же час місцеве самоврядування також потребує всебічної підтримки й допомоги.

«Український кризовий медіа центр» надає саме комунікаційну підтримку громадам у рамках Програми USAID DOBRE, допомагає громадам покращувати публічні комунікації. Ми побачили як системно працюють із мешканцями Вишнівецька, Шумська та Лановецька громади, користуючись багатьма комунікаційними інструментами. Наша допомога сьогодні сфокусована на покращенні роботи у громадах із ЗМІ, із зовнішньою аудиторією та стратегічним плануванням комунікації», – зазначила Ірина Малик, керівниця комунікації децентралізації УКМЦ DOBRE

Тренери УКМЦ Ганна Коломієць, Ірина Малик, Ольга Ткаченко та Оксана Якуніна навчали представників громад писати про громаду, готувати новини для офіційного сайту громади та пресреліз для ЗМІ. Учасники тренінгів дізналися також, як зробити офіційну сторінку громади у Facebook ефективною та як фотографувати заходи на мобільні пристрої й створювати ілюстрації для сайту та соціальних мереж.

У тренінгах взяли участь голови громад, їх заступники, керівники управлінь та комунальних установ, громадські діячі, – тобто ті, для кого комунікація з мешканцями територіальної громади є невід’ємною частиною роботи.

Шумська громада облаштувала місце проведення тренінгів у сучасному залі засідань для місцевих депутатів, який свого часу був створений за підтримки Програми USAID DOBRE.

«Від якісної комунікації залежить розвиток громади. Адже можна мати ресурси, але використати їх неефективно, не комунікуючи з людьми. Але ще важливіше – вміти правильно побудувати комунікацію, знати механізми і способи її ефективного застосування. Тому, безумовно, такі тренінги дуже потрібні та корисні», – стверджує Вадим Боярський, голова Шумської міської громади.

Ланівчани запросили команду тренерів до свого Культурного центру Єловицьких, відреставрованого й обладнаного за кошти громади та за сприяння Програми DOBRE.

«Тренінги – це завжди щось нове. А якщо їх проводить професійна команда спікерів із Українського кризового медіа-центру – це запорука успіху громади в майбутньому. Радію, що разом із УКМЦ продовжуємо співпрацю з Програмою DOBRE, що дає можливість нам вчитись, розвиватись, вдосконалюватись та рухатися вперед», – переконаний Роман Казновецький, голова Лановецької міської громади.

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики. Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку. Партнерами Глобал Ком’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії (FSLD/FRDL) та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.



