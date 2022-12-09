Українцям дозволили мати лише водійське посвідчення в «Дії» без пластикового аналога

В Україні дозволили використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії» без пластикового аналога. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписав відповідну постанову. Вона набуде чинності 14 грудня. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

«Раніше Україна стала четвертою країною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення, а відтепер ми вводимо формат діджитал first. Тобто в будь-якій ситуації ви можете використовувати лише електронне водійське посвідчення в “Дії”», — йдеться в повідомленні Мінцифри.

Документ доступний в застосунку в українськомовній та англомовній версіях. Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують в Євросоюзі, США та Канаді.

Тепер під час оформлення водійського посвідчення можна відмовитися від пластику і отримати тільки цифрові документи.

Нагадаємо, у серпні Мінцифри інтегрувало водійське посвідчення та техпаспорт з «Дії» у польський застосунок mObywatel. Запуск цієї послуги очікується до кінця року.