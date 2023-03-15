Три громади на Тернопільщині отримали шкільні автобуси
Сьогодні разом з Міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом вручили головам Шумської, Великодедеркальської та Саранчуківської громад ключі від трьох шкільних автобусів. Вони будуть здійснювати підвіз учнів і працівників до закладів освіти області.
Це ті громади, які першими віддали свої автобуси на евакуацію мирного населення із зони бойових дій.
Загалом, Тернопільщина виділила 43 автомобільні транспорти для евакуації.
One thought on “Три громади на Тернопільщині отримали шкільні автобуси”
Сповіщення:Три громади на Тернопільщині отримали шкільні автобуси – Громадське Місце Тернопіль