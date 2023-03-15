Три громади на Тернопільщині отримали шкільні автобуси

Сьогодні разом з Міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом вручили головам Шумської, Великодедеркальської та Саранчуківської громад ключі від трьох шкільних автобусів. Вони будуть здійснювати підвіз учнів і працівників до закладів освіти області.

Це ті громади, які першими віддали свої автобуси на евакуацію мирного населення із зони бойових дій.

Загалом, Тернопільщина виділила 43 автомобільні транспорти для евакуації.