Три кілометри відремонтованої дороги на Тернопільщині – результат співпраці шляховиків і громади



Децентралізація прияє розвитку інфраструктури Тернопільщини. Днями у Теребовлянському районі відремонтували 2 ділянки автошляху в межах Великогаївської громади.

Минулого тижня кипіла робота на місцевій дорозі Грабовець-Скоморохи. Там на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області лагодили дві ділянки, довжиною 1,5 км кожна. На першій ділянці встелили 1270 тонн асфальтобетону. На другій – 1480 тонн.

Ремонт місцевої дороги став можливим завдяки оплаті частини робіт з казни Великогаївської громади. Вже другий рік Служба автомобільних доріг успішно співпрацює з об’єднаними територіальними громадами. Так, завдяки спільному фінансуванню ремонту Служба автомобільних доріг у Тернопільській області може проводити роботи на більшій протяжності автошляхів.

Протягом минулого року договори про спільну оплату робіт було укладено із Байківецькою, Різдвянівською сільською радою, Золотопотіцькою селищною радою, Борщівською і Теребовлянською міською радою, Чортківською райдержадміністрацією.