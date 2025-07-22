Три школи Тернопільщини стануть енергонезалежними
На Тернопільщині стартує пілотний проєкт «Енергонезалежні школи», у рамках якого три навчальні заклади області отримають можливість працювати автономно, навіть у разі перебоїв з електропостачанням.
Про це йшлося на нараді під головуванням начальника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди. За підсумками обговорення було визначено перелік закладів загальної середньої освіти, які стануть учасниками ініціативи. До проєкту увійшли школи з Лановецької, Гусятинської та Теребовлянської громад — по одній у кожному з районів: Кременецькому, Тернопільському та Чортківському.
– Створення мережі опорних енергонезалежних закладів освіти дозволить убезпечити освітній процес від можливих перебоїв з електропостачанням, – наголосив начальник ОВА В’ячеслав Негода. – Школи зможуть автономно функціонувати до 12 годин, навіть у разі атак на обʼєкти енергетики.
Як пояснив заступник начальника ОВА Павло Журба, мета проєкту — створення осередків на базі шкіл, які завдяки сонячній генерації та акумуляторам зможуть працювати без підключення до централізованої енергомережі.
Пілот передбачає реалізацію в три етапи:
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заміну освітлювальних ламп на енергоощадні,
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встановлення сонячних панелей,
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облаштування шкільного простору для роботи з дітьми у позанавчальний час.
У разі блекаутів такі заклади стануть безпечними просторами для дітей — місцями, де можна буде проводити дозвілля, грати в ігри, займатись спортом, дивитися фільми та слухати лекції.
У майбутньому мережу енергонезалежних шкіл планують розширювати і масштабувати на інші громади області.