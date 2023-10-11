Триває набір до патрульної поліції в Тернопільській області

✅ Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:

▪️громадянство України;

▪️вільне володіння українською мовою;

▪️вік від 18 років;

▪️повна загальна середня освіта;

▪️посвідчення водія категорії В.

✅ Усім кандидатам необхідно:

▪️подати документи;

▪️пройти тестування і медогляд;

▪️показати належний рівень фізичної підготовки;

▪️пройти співбесіду.

✅ Що ми пропонуємо:

🔹зарплата від 18 600 грн + до 10 000 грн на час воєнного стану;

🔹щорічна оплачувана відпустка від 30 днів + компенсація 75% санаторно-курортного лікування та відпочинку;

🔹безоплатне обслуговування у закладах охорони здоров’я МВС;

🔹можливість навчатись у вищих навчальних закладах системи МВС за державним замовленням та інше.

Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням 👉 https://my.patrolpolice.gov.ua/

Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua.

Поставити свої запитання ви можете за номером 👉 0672119631.

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