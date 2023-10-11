Триває набір до патрульної поліції в Тернопільській області
✅ Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:
▪️громадянство України;
▪️вільне володіння українською мовою;
▪️вік від 18 років;
▪️повна загальна середня освіта;
▪️посвідчення водія категорії В.
✅ Усім кандидатам необхідно:
▪️подати документи;
▪️пройти тестування і медогляд;
▪️показати належний рівень фізичної підготовки;
▪️пройти співбесіду.
✅ Що ми пропонуємо:
🔹зарплата від 18 600 грн + до 10 000 грн на час воєнного стану;
🔹щорічна оплачувана відпустка від 30 днів + компенсація 75% санаторно-курортного лікування та відпочинку;
🔹безоплатне обслуговування у закладах охорони здоров’я МВС;
🔹можливість навчатись у вищих навчальних закладах системи МВС за державним замовленням та інше.
Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням 👉 https://my.patrolpolice.gov.ua/
Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua.
Поставити свої запитання ви можете за номером 👉 0672119631.
Долучайтесь до нашої дружньої команди 🚔