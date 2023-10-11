росія намагається досягти успіху в Україні, але зазнає неминучих втрат

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Поки увага світу прикута до Ізраїлю, російські терористи активізувалися на кількох напрямках в Україні, а натомість мають колосальні втрати.

• Сили оборони України продовжують наступальні дії на Приазов’ї, водночас стримують натиск ворога на сході.

• Найважчі бої тривають на авдіївській ділянці фронту: ворог намагався наступати кількома колонами з десантом, під прикриттям артилерії, ракет і авіації.

• «Бліцкриг» провалився: ціною колосальних втрат росіяни лише частково покращили свої позиції.

• москва гарячково намагається досягти успіху в Україні, поки увага світу прикута до Ізраїлю. В результаті ворог зазнає колосальних втрат у живій силі і техніці (востаннє такі були під час штурмів Бахмута і Вугледара).

• Злагоджена робота Сил оборони України дала результат. Навалу відбито, бойова робота з деокупації українських територій триває.