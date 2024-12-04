Це не було незаконне полювання, це була розвага з метою вбивства у страшних муках, – поліцію просять покарати нелюдів з Тернопільщини
У соцмережах широкого розголосу набула ситуація, пов’язана з жорстоким поводженням з тваринами. Однозначно, що цей випадок є нелюдським, неприпустимим у нашому суспільстві, тому поліцейські прикладуть максим зусиль для встановлення усіх обставин та притягнення винних осіб до відповідальності, каже начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.
На даний час у кримінальному провадженні фігурують кілька працівників одного з агропідприємств. Один із них причетний до вбивства кабана. Проте слідчі дії тривають, поліцейські встановлюють інших осіб, які знущалися над тваринами.
Як пише Наталія Хамуляк, що спочатку правоохоронці відкрили провадження за статтею незаконне полювання і зараз встановлюють осіб, які скоїли цей злочин.
- Правда не розумію нащо їх встановлювати і затягувати час, якщо вони відомі – у компанії знають хто це. АЛЕ хіба тут йдеться лише про незаконне полювання? На мою думку найперше має бути покарання за вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю групою людей. Плюс до цього звісно можна було б додавати незаконне полювання і при бажанні ще шукати інші статті АЛЕ у нашому законодавстві навіть якщо ти в межах одного злочину порушив багато статей, то обирають найважчу і судять по ній. Вважаю це абсолютно неправильним!!! БО треба сумувати усі правопорушення докупи і в результаті буде гідний вирок, а не вибирати щось там… (знаєте, мудра людина казала «не обирай менше зло з більшого, бо те мале теж виросте і прийде до тебе) АЛЕ оскільки доводиться вибирати то, однозначно УМИСНЕ ВБИВСТВО З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ це важчий злочин ніж НЕЗАКОННЕ ПОЛЮВАННЯ! Бо це не було незаконне полювання, це була розвага з метою вбивства у страшних муках!