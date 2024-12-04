Це не було незаконне полювання, це була розвага з метою вбивства у страшних муках, – поліцію просять покарати нелюдів з Тернопільщини

У соцмережах широкого розголосу набула ситуація, пов’язана з жорстоким поводженням з тваринами. Однозначно, що цей випадок є нелюдським, неприпустимим у нашому суспільстві, тому поліцейські прикладуть максим зусиль для встановлення усіх обставин та притягнення винних осіб до відповідальності, каже начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Слідчі поліції за даними фактами розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 248 (незаконне полювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням транспортних засобів) та ч.3 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.

На даний час у кримінальному провадженні фігурують кілька працівників одного з агропідприємств. Один із них причетний до вбивства кабана. Проте слідчі дії тривають, поліцейські встановлюють інших осіб, які знущалися над тваринами.

Як пише Наталія Хамуляк, що спочатку правоохоронці відкрили провадження за статтею незаконне полювання і зараз встановлюють осіб, які скоїли цей злочин.