Через сформовану проросійську коаліцію в Тернопільській обласній раді “Європейська Солідарність” та “Батьківщина” переходять в опозицію?

“Європейська Солідарність” у Тернопільській обласній раді переходить в опозицію. Про це йдеться у заяві партії, яку вона зробила після обрання головою Тернопільської ОДА “свободівця” Михайла Головка. До слова, ЄС в області отримала найбільшу підтримку – 22,55 % виборців віддали за них голос. “Батьківщина – 9271%.

Наша команда «Європейської Солідарності» у Тернопільській обласній раді спільно із політичною партією «Батьківщина» переходить в опозицію сформованій проросійській коаліції, яку утворили політсили «Свобода», «За майбутнє», «Довіра» та «Слуга народу».

Ми бачимо, що посади та власні інтереси представників нібито націонал-патріотичної політичної сили «Свобода» перевищують здоровий глузд та нівелюють будь-які раніше декларовані ними цінності. І сьогодні колаборація з відверто проросійськими та антиукраїнськими партіями-сателітами Коломойського, які знищують Україну та зупиняють її розвиток в напрямі Європейського Союзу і НАТО, лише підтвердження цього.

Ми, депутати фракції «Європейська Солідарність» у Тернопільській обласній раді вважаємо це неприпустимим та таким, що суперечить нашим цінностям, ідеології та свідомій українській позиції. Тому про жодну співпрацю з проросійською коаліцією, яка працює на догоду Кремля, ітися не може!

Ми проти кулуарних домовленостей політичних сил на Тернопільщині, бо для нас ідейні засади і зобов’язання перед виборцями є основним пріоритетом. Дуже прикро, що сьогодні замість об‘єднання на основі цінності та ідеології, подолання пандемії коронавірусу, збереження життя людей та зміцнення української економіки в України знову крадуть вибір! політична партія «Свобода» у Тернопільській області, як, власне, й на Івано-Франківщині, підтримала команду «слуг» президента Зеленського, які завели нашу країну в коронакризу, знищили економіку, спричинили масові безробіття та соціальну незахищеність громадян, чим взяла на себе відповідальність за бездіяльність та непрофесійність влади.

Ми ж залишаємось з Тернопільщиною і з людьми, які за нас голосували. І будемо жорстко контролювати дії новоствореної більшості, відстоювати національні інтереси, домагатимемося реалізації європейських принципів самоуправління і соціальних стандартів життя в нашому рідному краї.