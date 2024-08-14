Цікавлять будівельні професії? Навчайся! Звернись у службу зайнятості Тернопільщини!

Архітектура та містобудування»,

Будівництво та цивільна інженерія»,

«Деревообробні та меблеві технології»

чи освоїти професії:

бетоняр,

маляр,

машиніст бульдозера (будівельні роботи),

машиніст дорожньо-будівельних машин,

машиніст екскаватора,

машиніст крана автомобільного,

монтажник систем утеплення будівель,

робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків,

слюсар будівельний,

водій навантажувача,

електрогазозварник.

Фінансування за ваучером – до 30 тис. 280 грн.

Навчання проходить у закладах освіти як Тернопільщини, так і України.

На підставі сертифікатів на навчання зареєстровані безробітні безоплатно, за спрямуванням місцевих підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості, у центрах професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості можуть здобути професії:

столяр будівельний,

токар,

штукатур,

бляхар,

муляр,

водій навантажувача,

електрогазозварник.

зайняті та незайняті (не зареєстровані як безробітні)) у рамках Учасники бойових дій і люди з інвалідністю внаслідок війни ((не зареєстровані як безробітні)) у рамках експериментального проєкту ці професії також можуть здобути безоплатно.

Тривалість курсів – 3,5 – 6 місяців. Форма навчання – онлайн, денна або змішана. ЦПТО – це сучасні заклади освіти європейського рівня, які здійснюють курсову та індивідуальну профпідготовку. У разі потреби є місця для проживання.

А ще можна скористатися безоплатними платформами онлайн-курсів: «Дія. Освіта», Освітній портал Державної служби зайнятості, Prometheus, Lingva skills.

Нові знання – нові можливості!