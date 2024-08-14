Цікавлять будівельні професії? Навчайся! Звернись у службу зайнятості Тернопільщини!
На підставі ваучерів на оплату навчання, що видають у місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості певним категоріям громадян, які не зареєстровані як безробітні і мають професійно-технічну чи вищу освіту можна пройти навчання за напрямками:
Архітектура та містобудування»,
Будівництво та цивільна інженерія»,
«Деревообробні та меблеві технології»
чи освоїти професії:
бетоняр,
маляр,
машиніст бульдозера (будівельні роботи),
машиніст дорожньо-будівельних машин,
машиніст екскаватора,
машиніст крана автомобільного,
монтажник систем утеплення будівель,
робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків,
слюсар будівельний,
водій навантажувача,
електрогазозварник.
Фінансування за ваучером – до 30 тис. 280 грн.
Навчання проходить у закладах освіти як Тернопільщини, так і України.
На підставі сертифікатів на навчання зареєстровані безробітні безоплатно, за спрямуванням місцевих підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості, у центрах професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості можуть здобути професії:
столяр будівельний,
токар,
штукатур,
бляхар,
муляр,
водій навантажувача,
електрогазозварник.
Учасники бойових дій і люди з інвалідністю внаслідок війни (зайняті та незайняті (не зареєстровані як безробітні)) у рамках експериментального проєкту ці професії також можуть здобути безоплатно.
Тривалість курсів – 3,5 – 6 місяців. Форма навчання – онлайн, денна або змішана. ЦПТО – це сучасні заклади освіти європейського рівня, які здійснюють курсову та індивідуальну профпідготовку. У разі потреби є місця для проживання.
А ще можна скористатися безоплатними платформами онлайн-курсів: «Дія. Освіта», Освітній портал Державної служби зайнятості, Prometheus, Lingva skills.
Нові знання – нові можливості!
За детальнішою інформацією звернися у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або у відділ активних програм зайнятості управління реалізації політики зайнятості Тернопільського ОЦЗ за тел. 0635765756.