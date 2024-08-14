Тернопільська школа №24 Тернопільської міськради 7 серпня за результатами торгів замовила ТОВ «Тернопільбуд» реконструкцію тиру з облаштуванням укриття вартістю 24,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2025 року по вул. Торговиця, 30 проведуть будівельні роботи, зроблять опалення, вентиляцію, водопостачання, каналізацію, електротехнічні роботи, слабострумові мережі та систему пожежної сигналізації. Фінансування робіт здійснюватиметься з місцевого бюджету. Договірна ціна динамічна. Проект без торгів замовляли ФОП Лемак Оксана Юріївна.

У підсумковій відомості ресурсів противибуховий пристрій УЗС-1 розміром 649х595 врахували по 158 333 грн/шт (тут і далі ціни з ПДВ). ТОВ «Вентсистемс» підтвердили «Нашим грошам» готовність продати його по 37 700 грн/шт, що вчетверо дешевше. Нещодавно Таїровська сільрада Одеської області замовляла для укриття школи противибуховий пристрій УЗС-1 по 56 892 грн/шт, що майже втричі дешевше.

Екструдований пінополістирол (без зазначення марки та товщини) замовили по 5 640 грн/куб. м. Для порівняння Білецька сільрада для укриття в с. Чистилів Тернопільської області замовляла теплоізоляційні плити з пінопласту марки ПСБС-40 по 2 847 грн/куб. м, що вдвічі дешевше.

При цьому ціни на арматуру, бетон та асфальтобетон були більш-менш ринкові. Наприклад, бетон класу В7,5 врахували по 2 820 грн/куб. м, тоді як місцеві виробники продають його по 2 600 грн/куб. м.

Середньомісячна зарплата при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 людино-години і розряді робіт 3,8 складає 13 708 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий – 15 434 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівництві на сайті «Work.ua» в Тернополі значно вища – 22 500 грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі в них треба було в період звернення за роз’ясненнями відвідати об’єкт, скласти та надати в «Прозорро» акт обстеження об’єкту, завірений представниками замовника та учасника.

Анонімна фірма зверталася до замовника із проханням прибрати цю дискримінаційну вимогу про відвідування об’єкта, аргументуючи це тим, що після огляду об’єкта стає відомо, які учасники будуть брати участь у закупівлі, що порушує конфіденційність. У відповідь замовник зазначив:

«Чинним законодавством України не встановлено заборони щодо зазначення в тендерній документації даної вимоги. Замовник наголошує на тому, що уповноважена особа Замовника (відповідальна за проведення закупівель) ніяким чином не буде приймати участь в обстеженні об’єкту, так як це не є колом її обов’язків згідно посадової інструкції, уповноважена особа не веде прийом та реєстрацію офіційних запитів установи та не є відповідальною за надання відповіді на такі, вказані функції виконує інший адміністративний персонал, який не має впливу на роботу уповноваженої особи. Тому, твердження про корупційні ризики, розкриття імен учасників для уповноваженої особи під час огляду об’єкту є взагалі недоречними!».

«Тернопільбуд» надав акт обстеження об’єкту, підписаний директором школи Ігорем Каразієм. Уповноваженою особою з питань закупівель є головний бухгалтер Тетяна Москаленко.

Аналогічні вимоги щодо надання актів огляду об’єкту до проведення аукціонів оскаржувалися в АМКУ по інших тендерах, і колегія наказувала замовникам змінити тендерну документацію.

«Тернопільбуд» належить Василю Лило. Ще серед засновників зазначені його син Володимир Лило (1%) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Вест Поінт» (10%). Також Василь Лило володіє низкою компаній серед яких ТОВ «Тервікнопласт» (відоме під торговою маркою «Viknar’off»), ТОВ «Елітар», ТОВ «Санаторій «Веселка», ТОВ «Тернобудмеханізація», ТОВ «Бастіон Тернопіль», благодійний фонд «Тернопільська Громада» та інші.

З 2017 року фірма натендерила 1,6 млрд грн, найбільше в будівельників Тернопільської ОДА.

Ганна Кислякова, «Наші гроші»