Цілу рятувальну операцію організували у Бережанах, щоб врятувати кота (фото)
!Про хороший вчинок рятувальників пише Світлана Федчишин у мережі Фейсбук.
За її словами, начальник Бережанської ДПРЧ У ДСНС Тарас Калакура, не зважаючи на те, що зараз він у відпустці, допоміг в організації рятувальної операції.
- Дякую рятувальникам Олександрові і Павлу, які зняли котика з дерева. Мене вразила одна дівчинка – вона вчора весь день сиділа під тим деревом і просила котика злізти. Я її запитала: «Чи це твій котик?». Вона відповіла: «Ні! Але мені його дуже шкода! А моя бабця розказувала, що ми їмо їхній хліб». Пам‘ятаєте притчу, як Матінка Божа взяла жменю колосків і попросила Ісуса лишити псові і котові? Тож не будьмо байдужими до братів наших менших!