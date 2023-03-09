У 2022 році на Тернопільщині вирощено близько 650 тонн риби

Протягом 2022 року працівниками Відділу іхтіології,регулювання рибальства та меліорації проводились заходи для заохочення подачі звітності виробництва продукції аквакультури за 2022 рік (Форма № 1 А – риба (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінагрополітики України 21 березня 2012 року № 141) суб’єктами господарювання. Так, у 2022 році відомству надали звітність 46 суб’єктів господарювання.

За підсумками узагальненого звіту:

✅Діяльність проводилася на 1658,1 га орендованих водойм;

✅Зариблено 62 282 кг водних біоресурсів.

✅Вирощено 647 517 кг товарної продукції, з них: 471 802 кг – сазан/короп, 136 914 кг – рослиноїдні (товстолоб) та 38 801 кг – інші.

✅За даними орендарів у 2022 році реалізовано 337 474 кг товарної продукції на суму 15 324 500 грн.

🌀При подачі звітності багато суб’єктів господарювання посилались на ряд проблем, які перешкоджають оптимальному веденню рибного господарства. Однією із найпоширеніших проблем є несприятливі природно кліматичні умови (діяльність не проводилась у зв’язку з обмілінням водних об’єктів).