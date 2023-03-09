00:05 | 10.03.2023
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Безпідставно виплатила сину–семінаристу майже 90 тис грн бюджетних коштів чиновниця з Тернопільщини

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Безпідставно виплатила сину–семінаристу майже 90 тис грн бюджетних коштів – голову сільради на Чортківщині обвинувачують у розтраті

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови сільської ради та її сина, обвинувачених у розтраті чужого майна та  видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, голова сільради у Чортківському районі прийняла на роботу на посаду директора сільського будинку культури свого сина, який стаціонарно навчався у духовній семінарії й фізично не міг виконувати посадові обов’язки у закладі культури. Упродовж 2017 – 2020 років син керівниці органу самоврядування за підробленими документами регулярно отримував зарплатню та інші виплати з місцевого бюджету та розпоряджався ними на власний розсуд.  Незаконними діями вищевказаних осіб завдано збитків на майже 90 тис грн.
Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури  

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