20 незаконних сміттєзвалищ виявлено у Заліщицькому районі

Більше 20 незаконних сміттєзвалищ виявлено Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області 02-03 вересня 2020р. на території Заліщицького району у ході здійснення позапланових заходів з перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо поводження з відходами в частині виявлення стихійних сміттєзвалищ, проведених за ініціативи Заліщицької РДА.

У ході першого об’їзду населених пунктів району обстеженням було охоплено Мишківську, Торськівську, Касперівську, Блищанську, Зеленогайську, Дзвиняцьку та Бедриківську сільські ради. На території згаданих населених пунктів виявлено факти розміщення побутових відходів у несанкціонованих місцях, у результаті чого було засмічено земельних ділянок загальною площею близько 2,3 га.

За результатами об’їзду сільським радам видано приписи провести роботи з ліквідації стихійних та несанкціонованих місць розміщення відходів.

Надалі заплановано провести ще ряд виїздів з метою охоплення території решти населених пунктів Заліщицького району.