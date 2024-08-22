У Бережанах просканували Ратушу

Це дозволить створити цифрову версію об’єкту. Точність цього методу дає змогу фіксувати і відтворювати найменші деталі.

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани Проєкт реалізовано у рамках співпраціта Національного університету “Львівська політехніка”.

Реставрація і популяризація громадської будівлі Ратуша – пам’ятки архітектури національного значення, спонукає працівників Заповідника шукати інноваційні методи, такі як оцифрування, сканування, створення 3D моделей тощо, при цьому залучаючи провідні культурні та освітні заклади України.

Збереження культурної спадщини України сьогодні є пріоритетним завданням всіх культурних установ. Звернення до минулого, до пам’яті, втіленої у архітектурних спорудах та історичних місцях, має потужній освітній та творчій потенціал.