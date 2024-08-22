Серпневий топ вакансій на Тернопільщині

Майже 2 тис. вакансій на сьогодні пропонують місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості шукачам роботи. З них, кожна п’ята – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найбільша потреба у працівниках – на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, в освіті, транспорті. У топ 10 вакансій області увійшли: водій, продавець, лікар, кухар, швачка, слюсар, вантажник, медсестра, бухгалтер, вчитель. У топі професій за розміром зарплати: 35–45 тис. грн – головний бухгалтер, водій автотранспортних засобів, інженер-технолог, менеджер (управитель) з постачання, фахівець; 30-31 тис. грн – водії навантажувача, слюсар-ремонтник, начальник виробництва, модельєр-конструктор, інженери-конструктори, вантажники; 26-28 тис. грн – монтажники устаткування зв’язку, головний інженер, оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м’ясних продуктів), дизайнер-виконавець; 25 тис. грн – оператор пульта керування устаткуванням залізобетонного виробництва, рихтувальник кузовів, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, керуючий відділенням; керуючий магазином, лікар ветеринарної медицини, економіст. Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації. За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості , в Telegram: @DCZ19_Ternopil ( https://t.me/DCZ19_Ternopil ) або за тел. «гарячої лінії» – (063) 5765756