Выбираем правильную страховку для автомобиля

Рынок страхования в Украине стремительно меняется и развивается, хоть структура его до сих пор отлична от европейкой. Рисковый сегмент страхования, как и прежде, является основным драйвером роста этого рынка. Одной из самых стабильных категорий рискового страхования является страхование автомобилей, не в последнюю очередь, благодаря обязательному страхованию автогражданской ответственности. Несмотря на то, что ОСАГО является обязательным, экономить на нем не принято. Однако и переплачивать тоже не стоит. Ведь с появлением такой услуги, как страховка авто онлайн, можно основательно подойти к вопросу анализа предложений и сравнения цен от разных страховых компаний.

На что обращать внимание при выборе страховки

Итак, первое, что рекомендуют эксперты, – это детальное изучение условий страховки от востребованных страховых компаний, обладающих хорошей репутацией. Как раз таки в этом случае очень удобным будет использование возможности страховки автомобиля онлайн. На онлайн-платформе для страхования можно ввести данные об авто в соответствующую форму и получить интересующую информацию. Вообще предложения от хороших страховых компаний должны сочетать в себе несколько основных критериев. В частности, это соотношение цены и качества. Стоит изучить отзывы о компании и успешно урегулированных страховых случаях. Также страховые компании должны предоставлять льготное страхование для тех категорий людей, для которых это предусмотрено законом. Немаловажными критериями являются также наличие и размер франшизы, а также возможность прямого урегулирования страховых случаев.

Как уберечься от мошенников во время страхования автомобиля

До сих пор в Украине не редки случаи мошенничества при оформлении страховки на автомобиль. Фальшивые страховые полисы при возникновении страхового случая ничем не помогут своему обладателю, и все расходы на возмещение убытков придется платить из собственного кармана. Поэтому к выбору страховой компании необходимо отнестись с максимальной ответственностью. Наиболее удобным решением является страхование онлайн. Сегодня крупнейшие страховые компании предоставляют такую возможность. В их числе и многолетний лидер рынка – компания ARX. Сама процедура оформления занимает не более десяти минут, после чего договор о страховании приходит клиенту на личный адрес электронной почты.