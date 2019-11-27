64 незаконних мігрантів і 150 тисяч гривень штрафів – результат профілактичних заходів «Мігрант» на Тернопільщині

Упродовж жовтня-листопада на території усієї України тривали цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант».

Увесь цей час міграційники разом із правоохоронцями та працівниками Управління Держпраці активно перевіряли місця можливого перебування, проживання чи працевлаштування іноземців як на території Тернопільщини – виявлено 64 іноземців, які перебували на території України нелегально. 5-х іноземців на виконання рішення суду видворено за межі України.

Більше 100 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, як іноземців, так і українців, які сприяли іноземним громадянам у скоєні даних правопорушень. Загальна сума накладених – більше 150 тисяч гривень.

Попри завершення профілактичних заходів, робота з протидії нелегальній міграції триватиме й надалі.

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