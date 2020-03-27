17:30 | 27.03.2020
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У Бережанському районі сімейні лікарі бідкаються через багатократне подорожчання засобів захисту від коронавірусу

Irena 3 Views Прокоментуй!

Матеріальної допомоги потребують медики Бережанського району. Зокрема їм нагально потрібні медичні маски, респіратори FFP2, FFP3,  захисні комбінезони, захисні медичні окуляри, дезінфекційні засоби.

  • За останній період ціна найдешевшого распіратора зросла від 10 до 100 грн. Інфрачервоний термометр коштував максимум 500-600 грн., зараз близько 3000 грн. — бідкаються сімейні лікарі, які створили створили у Фейсбуці сторінку Бережанський центр первинної медичної допомоги.

Реквізити для фінансової допомоги: 
Контактний номер телефону: +380671955195
Номер благодійного рахунку:
UA673387830000026002055125065 в Приватбанку
КАРТКОВИЙ РАХУНОК ПРИВАТБАНК
5169 3305 1953 7200

 

 

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