У Бережанському районі сімейні лікарі бідкаються через багатократне подорожчання засобів захисту від коронавірусу
Матеріальної допомоги потребують медики Бережанського району. Зокрема їм нагально потрібні медичні маски, респіратори FFP2, FFP3, захисні комбінезони, захисні медичні окуляри, дезінфекційні засоби.
- За останній період ціна найдешевшого распіратора зросла від 10 до 100 грн. Інфрачервоний термометр коштував максимум 500-600 грн., зараз близько 3000 грн. — бідкаються сімейні лікарі, які створили створили у Фейсбуці сторінку Бережанський центр первинної медичної допомоги.
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