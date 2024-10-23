Після довгих місяців молитв рідних Ангелом додому повертається Сергій Попов з Тернопільщини

Після довгих місяців щирих молитов рідної мами та всієї родини повертається додому наш ЗАХИСНИК – ГЕРОЙ Попов Сергій Вікторович. Повідомляють у Вишнівецькій громаді.

Сергій народився 18 лютого 1997 року на території росії. Та дитинство і юність провів в Україні. Навчався в Старовишнівецькій школі, а згодом закінчив місцеве училище, де здобув професію будівельника. Добрий, щирий, мав багато друзів, любив футбол, займався боротьбою.

🇺🇦 Після повномасштабного

вторгнення, шукав різні шляхи, щоб стати на захист землі, яка стала йому рідною.

Сергій був розвідником групи спеціального призначення. Виконував надскладні завдання.

💔Загинув воїн 18 березня 2024 року (до цього часу вважався безвісти зниклим) під час виконання бойового завдання, проявивши безмірну мужність і героїзм під час захисту Батьківщини.

Просимо вийти і гідно зустріти

ГЕРОЯ, що повертається на щиті, 25 жовтня.

✅о 9:45 – траса М-19 біля с.Великий Кунинець.

✅о 10 год – прощання на майдані Шевченка у Вишнівці.

✅Коридором шани проведемо полеглого воїна до рідної домівки, де відслужиться панахида.

✅Після цього супроводжуємо тіло Героя до місцевої церкви у с.Старий Вишнівець, де відбудеться чин похорону.

🙏🙏🙏 Молимо Господа, щоб дарував ГЕРОЄВІ вічний спокій на небесах, а родині – сили пережити гіркий біль втрати.

Вічна та світла пам’ять Герою…