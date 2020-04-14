У Борщівському районі COVID-19 виявили в 10-річної дитини

Борщівський міжрайонний відділ ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що станом на 09.00 год. 14.04.2020 р в інфекційному відділі КНП «Борщівська районна лікарня» на стаціонарному лікування перебуває дві особи хворих на COVID-19.

Обстежено 28 осіб на виявлення фрагментів PНК SARS CоV- 2, з них отримано результати на 12 осіб (в одної особи, дитини 10-ти річного віку, виявлено фрагменти PНК SARS CоV- 2, тобто встановлено діагноз COVID-19), 16 відібраних проб знаходяться на дослідженні. Епідеміологи встановлюють коло контактних осіб.

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