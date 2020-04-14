Вчителька із Бучацького району збирає засоби для боротьби із коронавірусом

Вчитель Космиринської школи, жителька м. Бучач Ірина Фещак просить благодійників допомогти зібрати засоби захисту від коронавірусу для людей, у яких нема чим захиститися.

Шановні жителі та підприємці Бучацького району, жителі с. Космирин звертаються по допомогу, – пише пані Ірина у Фейсбуці. – У селі через епідемію коронавірусу склалася надзвичайна ситуація, жителі стали заручниками у власній домівці. Просимо надати допомогу, потрібні: маски, рукавички, антисептики та інші засоби для боротьби з хворобою. На сьогодні з допомогою Тетяни Костишин вдалося отримати захисні маски, люди приносять рукавички. Я – вчитель Космиринської школи, проживаю у м. Бучач, все, що буде зібрано, неодмінно передамо. Залишаю свій телефон 0684025924 (Іра), та телефон жительки с. Космирин 0671230174 (Людмила Михайлівна).