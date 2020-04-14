15:04 | 14.04.2020
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Вчителька із Бучацького району збирає засоби для боротьби із коронавірусом

Irena 0 Views Прокоментуй!

Вчитель Космиринської школи, жителька м. Бучач Ірина Фещак просить благодійників допомогти зібрати засоби захисту від коронавірусу для людей, у яких нема чим захиститися.

  • Шановні жителі та підприємці Бучацького району, жителі с. Космирин звертаються по допомогу, – пише пані Ірина у Фейсбуці. – У селі через епідемію коронавірусу склалася надзвичайна ситуація, жителі стали заручниками у власній домівці. Просимо надати допомогу, потрібні: маски, рукавички, антисептики та інші засоби для боротьби з хворобою. На сьогодні з допомогою Тетяни Костишин вдалося отримати захисні маски, люди приносять рукавички. Я – вчитель Космиринської школи, проживаю у м. Бучач, все, що буде зібрано, неодмінно передамо. Залишаю свій телефон 0684025924 (Іра), та телефон жительки с. Космирин 0671230174 (Людмила Михайлівна). 

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